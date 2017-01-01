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Новость от 25 Ноября 2017

Клип местного режиссёра растрогал новокузнечан

Режиссёр из Новокузнецка Вадим Гудин снял клип на песню «Папа и мама» в исполнении хорошо известных в нашем городе Александра Кузнецова и Салавата Хайдарова.

В съёмках клипа приняли участие несколько десятков жителей Новокузнецка, Осинников, Междуреченска, среди которых были не только актёры любительских театров, но и обычные люди, подходившие к съёмочной группе прямо на улицах. Четверть из них – дети и подростки.

Самому взрослому герою клипа – талантливому новокузнецкому художнику старшего поколения Валентину Чепурченко – больше 80 лет. Самому юному – меньше 3-х часов отроду.

По словам Вадима Гудина, он изначально хотел показать глубину и широту нашего мира, где, к сожалению, а часто и к счастью, не всё и не всегда бывает однозначным. И в клипе, и в самой песне отражены вечные темы, которые не перестают волновать людей: любовь и ненависть, добро и зло, непростые взаимоотношения детей и родителей. Но показаны они через обычные ситуации, которые происходят в нашей сегодняшней жизни.

Получилось действительно очень достойно, точно, трогательно, глубоко. Здесь есть всё – искренние детские признания в любви к маме и подростковые обиды на отца, встречи уже взрослых детей со своими постаревшими родителями и счастливая «без пяти минут» новая мамочка. И при этом – ставшие никому не нужными старики, «списанные» из жизни детей в интернат для престарелых. Но и самое начало новой истории – первые минуты на свете только что родившегося малыша.

Это даже не клип с привычной точки зрения, а полноценный, хотя и длящийся 11 минут, музыкальный, художественный, документальный фильм. Перед зрителями разворачиваются сразу несколько жизненных историй, которым просто невозможно не сопереживать. Например, молодой герой успокаивает свою маленькую дочку, что всё будет хорошо, а сам выходит из машины навстречу «браткам». И хотя режиссёр снял два абсолютно разных финала этой истории, печальный и радостный, он сознательно не включил ни один из них в клип, чтобы дать нам возможность самим решить, как она должна закончиться.

Не смотря на масштабность поставленной режиссёром задачи и самого съёмочного процесса, в котором участвовали сразу несколько десятков непрофессиональных актёров, работа над клипом на песню «Папа и мама» заняла меньше трёх месяцев – почти два из них ушли только на съёмки. Знай наших! Оказывается, у нас в Новокузнецке умеют делать такие сложные, интересные вещи. Вадим Гудин признаётся, что хорошего материала у него набралось минут на сорок, и режиссёр собирается смонтировать документальный психологический фильм, который можно будет отправить на престижный фестиваль короткометражного кино.

А душевная песня «Папа и мама» войдёт в новый альбом уже полюбившегося многим дуэта новокузнецкого автора-исполнителя Александра Кузнецова и беловского композитора Салавата Хайдарова. По словам Вадима Гудина, есть планы снять клип ещё на одну песню из этого же альбома. Режиссёр надеется, что и новая работа вызовет у зрителей большой резонанс.

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