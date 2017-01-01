Мотор, камера: Власти назвали ролик с застрявшим на детской площадке мальчиком инсценировкой

Глава администрации Цивильского района Чувашской республики Андрей Павлов заявил, что видео с увязшим в грязи мальчиком на детской площадке было инсценировано. По его словам, «двадцатикилограммовый ребёнок не мог так застрять», пишет TJ.

Мы тут посмотрели по данному инциденту, это какая-то сфабрикованная вещь. Ребёнок не мог так. Двадцатикилограммовый ребенок стоит двумя ногами, вот вы сами посмотрите это видео. Две ноги вместе стоят. То есть когда ты застреваешь или одной ногой начинаешь застревать, второй ты либо вперёд идешь, либо назад, а не так. Андрей Павлов глава администрации Цивильского района Чувашской республики

Также Павлов пожаловался на погоду, из-за которой на улицах образовалась грязь. Он признался, что власти не планировали накрыть землю на детской площадке каким-либо материалом, однако пообещал выделить на это деньги.

Мы сейчас думаем просто песком всё это сделать. Там по этой программе «Формирование комфортной городской среды», по проекту надо было посеять [траву]. Подрядчики засеяли, но не взошло. Когда будет озеленение — уплотнится грунт. Но дожди у нас. Вон погода какая. По договору, по обязательствам договорным, подрядчики всё обязательно сделают. Андрей Павлов, глава администрации Цивильского района Чувашской республики

Инцидент с застрявшим мальчиком сняли на видео активисты Общероссийского народного фронта. В это время они проверяли, как выполняется программа «Формирование комфортной городской среды». Ребёнка вытащил отец, правда, достать детские сапоги из грязи ему так и не удалось.