Виртуальная реальность: Новокузнечан приглашают посмотреть на мир будущего

Буквально считанные часы остаются до открытия интерактивной научно-познавательной выставки, которая пройдет 25 ноября с 10 утра до 6 вечера в рамках «РУСАЛ ФестивAL #Наука» в здании Большого зала администрации города (ул. Кирова, 71, вход со стороны Сбербанка).



Как мы уже писали, в этом году основная тема выставки – «Устойчивое развитие, безопасный и благополучный мир будущего». На первом этаже откроются тематические зоны «Биосфера», «Техносфера» и «Экосфера».

Здесь можно будет освоить гироскутеры, изучить под микроскопом микроорганизмы, выделить молекулы ДНК, при помощи лапароскопического тренажера попробовать себя в роли хирурга, познакомиться с технологией 3D-сканирования, собрать своими руками робота на солнечной батарее, узнать принцип работы ветряных электростанций, посетить ALюминиевую мастерскую, увидеть фильмы телеканала «Наука» и послушать лекции известных научных журналистов: Аси Казанцевой, Алексея Паевского и Анны Хоружей. А еще — погрузиться в виртуальную и дополненную реальность.

Всё это доступно для каждого горожанина завтра, 25 ноября, в Большом зале администрации города на бесплатной выставке РУСАЛа.

Подробная информация о проекте на сайте и на страницах в соцсетях Facebook и ВКонтакте.

Пресс-служба РУСАЛ-Новокузнецк.