Украли победу: Россия лишилась первого места в командном зачете Олимпиады в Сочи

Спортивное мировое сообщество продолжает наступать на российских спортсменов. Накануне стало известно, что Олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал нашего бобслеиста Александра Зубкова. Его пожизненно отстранили от участия в играх.

В результате этого Россия теряет сразу две золотые медали зимних Олимпийских игр в Сочи в бобслее — в мужских двойках и четверках, сообщает РИА Новости.

Таким образом наша страна лишилась первого места в командном зачёте, пропустив вперёд Норвегию и Канаду. При этом уже второй раз латвийский спортсмен получит золото, доставшееся ему из-за дисквалификации россиян.

Вдобавок, бобслеистка Ольга Стульнева и конькобежцы Ольга Фаткулина и Александра Румянцева тоже остались без серебряных медалей. Их также дисквалифицировали и отстранили пожизненно от участия в Олимпиадах.