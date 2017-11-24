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Новость от 25 Ноября 2017

Мал ещё: Начинающим водителям запретят управлять некоторыми авто

Представители организации «Коллективная защита» разработали законопроект, запрещающий водителям-новичкам управлять мощными автомобилями (более 150 лошадиных сил). Это ограничение планируется ввести на четыре года, чтобы дать возможность наработать опыт в управлении, передаёт газета Известия.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и законодательству Михаила Емельянова, в Госдуме готовы поддержать инициативу, но сохранив срок ограничения на три года.

Ранее мы сообщили, что увеличен штраф за непропуск пешехода.

 

novokuznetsk.su

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