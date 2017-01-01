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Новость от 26 Ноября 2017

Одеваемся теплее: В Кузбассе ожидаются 26-градусные морозы

Сегодня, 26 ноября, в Кузбассе ожидается прохождение холодного фронта. Поэтому уже вечером воздух остынет до -26 °С.

При этом поднимется ветер, в некоторых районах возможна метель.

Холодная погода задержится в регионе на несколько дней.

Напомним, синоптики предупреждали, что декабрь в этом году будет морозным.

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

26.11

Похолодание

-8,-13,

при прояснениях

до -19

-4,-9,

местами

до -14

Северо-западный

Ночью 5-10, порывы

13-18, днем

7-12, местами порывы

17-22

В отдельных районах небольшой снег, метели

27.11

-21,-26,

местами

-14,-19

-12,-17

Западный

5-10, местами порывы

12-17

Ночью в отдельных районах небольшой снег, метели, днем преимущественно без осадков

 

novokuznetsk.su

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