Одеваемся теплее: В Кузбассе ожидаются 26-градусные морозы

Сегодня, 26 ноября, в Кузбассе ожидается прохождение холодного фронта. Поэтому уже вечером воздух остынет до -26 °С.
При этом поднимется ветер, в некоторых районах возможна метель.
Холодная погода задержится в регионе на несколько дней.
Напомним, синоптики предупреждали, что декабрь в этом году будет морозным.
|
Дата
|
Температура воздуха, оС
|
Ветер
|
Явления погоды
|
ночь (мин)
|
день (макс)
|
направление
|
скорость, м/с
|
26.11
|
Похолодание
-8,-13,
при прояснениях
до -19
|
-4,-9,
местами
до -14
|
Северо-западный
|
Ночью 5-10, порывы
13-18, днем
7-12, местами порывы
17-22
|
В отдельных районах небольшой снег, метели
|
27.11
|
-21,-26,
местами
-14,-19
|
-12,-17
|
Западный
|
5-10, местами порывы
12-17
|
Ночью в отдельных районах небольшой снег, метели, днем преимущественно без осадков
novokuznetsk.su
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