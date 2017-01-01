Одеваемся теплее: В Кузбассе ожидаются 26-градусные морозы

Сегодня, 26 ноября, в Кузбассе ожидается прохождение холодного фронта. Поэтому уже вечером воздух остынет до -26 °С.

При этом поднимется ветер, в некоторых районах возможна метель.

Холодная погода задержится в регионе на несколько дней.

Напомним, синоптики предупреждали, что декабрь в этом году будет морозным.