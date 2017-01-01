Изолировали от общества: Автора известного проекта «Соцгород» посадили за мошенничество

Накануне вынесен приговор автору проекта «Соцгород» Павлу Клепикову. На него и Марину Бредневу (была председателем ТСЖ «Гранит») дело было заведено ещё три года назад.

В 2013 году правоохранительные органы заинтересовались целесообразностью ремонта пятиэтажного дома №45 на ул. Петракова. У следователей возникли сомнения о необходимости ремонта дома, который был сдан в эксплуатацию всего 30 лет назад, и как новое строение попало в федеральную программу.

В общей сложности на реконструкцию кровли было выделено чуть больше 4,5 млн руб. Вдобавок более пятисот тысяч вложили собственники жилья.

В итоге выяснилось, что на ремонт было потрачено в разы меньше денег – около двух млн руб. осели сначала на счетах ныне несуществующего «Новокузнецкого муниципального банка», а потом были потрачены Павлом Клепиковым по своему усмотрению. На основе этих фактов было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Накануне стало известно решение суда – Павел Клепиков признан виновным и приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а Марина Бреднева — к пяти годам шести месяцам заключения. Кроме этого они обязаны заплатить по 400 000 рублей каждый. Подсудимых взяли под стражу прямо в зале суда, передаёт НК-Тв. Подсудимые свою вину не признают.