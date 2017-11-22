Экономист успокоил: В России безработицы не будет, так как люди умирают быстрее

По мнению экономиста Евгения Ясина, повышение пенсионного возраста не скажется на ситуации на рынке труда. В России не будет безработицы из-за нарастающего демографического кризиса.
Отметим, уже не первый год в Правительстве идут активные разговоры о необходимости повышения пенсионного возраста. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин активней других лоббирует эту тему.
Евгений Ясин уверен, что пенсионная система должна включать средства не только работодателей, но и самих работников, передаёт газета Собеседник.
«Во многих странах используют эту схему. В Германии – это 50 на 50%, недавно подключился Израиль (30% отчисляет работник, 70% – работодатели и государство) и т.д. У нас пока этого нет. Как, увы, нет и понимания у людей, что они должны сами откладывать на старость. Мы тоже должны что-то придумать, чтобы эти деньги можно было не только собирать, но и выгодно инвестировать – скажем, в малый и средний бизнес. Идея Кудрина о повышении пенсионного возраста неплоха. Но ее мало – без того, о чем я сказал выше, ситуация не исправится. Могу вас успокоить: в России безработица не велика, а поскольку сокращение численности трудоспособного населения, по прогнозам экспертов, будет идти до 2030-х годов, то эту проблему мы вообще можем серьезно не рассматривать», - считает экономист.
novokuznetsk.su
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