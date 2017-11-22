Экономист успокоил: В России безработицы не будет, так как люди умирают быстрее

По мнению экономиста Евгения Ясина, повышение пенсионного возраста не скажется на ситуации на рынке труда. В России не будет безработицы из-за нарастающего демографического кризиса.

Отметим, уже не первый год в Правительстве идут активные разговоры о необходимости повышения пенсионного возраста. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин активней других лоббирует эту тему.

Евгений Ясин уверен, что пенсионная система должна включать средства не только работодателей, но и самих работников, передаёт газета Собеседник.