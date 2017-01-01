Кадровые перестановки: Медведев отправил в отставку зятя Ельцина

По распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, отправлен в отставку зять Ельцина и заместитель министра транспорта Валерий Окулов. Этот документ был подписан в минувшую среду, сообщает Федерал Пресс со ссылкой на портал правовой информации.

Ранее эксперты подсчитали, что в России из-за утраты доверия уволили более 380 чиновников. Причём количество уволенных в прошлом году, выросло втрое по сравнению с 2015-ым.