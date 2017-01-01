Быть или не быть: Губернатор решит судьбу улицы Тулеева в Новокузнецке

Писатель Анна Ч. в конце сентября предложила назвать одну из улиц Новокузнецка в честь действующего губернатора Кемеровской области. Эту инициативу она опубликовала на сайте «Банк идей».

Через месяц это предложение обсудили на заседании комитета по вопросам местного самоуправления и правопорядка горсовета. Но депутаты тогда не приняли никакого решения, сославшись на регламент, по которому рассмотрение подобных вопросов возможно, если идея озвучена группой лиц, а не только частным лицом.

На днях на сайте опубликован ответ горожанке от председателя Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Олега Масюкова.

«Ваша идея поступила в Новокузнецкий городской Совет народных депутатов и было рассмотрено депутатами комитета по развитию местного самоуправления и правопорядка. По результатам предварительного рассмотрения вопроса уведомляю вас, что предложение одобрено депутатами Новокузнецкого городского Совета. Внесено предложение о возможном присвоении имени и фамилии Губернатора Кемеровской области новой улице в строящемся районе города. Для утверждения данного решения депутатам городского Совета необходимо получить письменное согласие Губернатора на использование его имени. О результатах проводимой работы будем вас своевременно информировать».

Как рассказала SU новокузнечанка, такая улица может появиться в Новоильинском районе или в микрорайоне Новый город.