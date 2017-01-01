RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 26 Ноября 2017

Если соседи против: Самовольная перестройка балконов приведёт собственников к большим тратам

Полезное разъяснение для граждан, живущих в многоквартирных домах, сделал Верховный суд РФ.

Так, чтобы выполнить перепланировку балкона необходимо будет одобрение соседей. Поводом для такого решения стал случай произошедший в Краснодаре.

По решению Верховного суда, владелец квартиры обязан сначала заручиться согласием всех собственников помещений в доме, и только после этого подвергать балконы или лоджии перепланировкам. Без такого одобрения они считаются незаконными, сообщает ВашГород.ру.

Таким образом, при серьезной перепланировке балкона в одной отдельно взятой квартире, согласие всех собственников является обязательным условием.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники

Beta! Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите enter