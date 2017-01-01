Скользко и холодно: Жители четырёх домов остались без тепла из-за аварии на сетях в Новокузнецке

Житель Новокузнецка прислал фотографии с остановки на Левом берегу. На снимках видно, что около неё образовалась огромная лужа, причём вода в ней горячая.

«Все колодцы парят. Воду льют на дороги. Настоящий каток в центре города», — сообщил Александр.

В ЕДДС нам отказались комментировать ситуацию:

«Я не имею возможности давать комментарии по этим сообщениям. В понедельник обратитесь к нашим сотрудникам, которые занимаются с прессой», — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Руководитель отдела по работе со СМИ администрации Новокузнецка Елена Степаненко сообщила, что на участке произошла авария, которую устраняют сотрудники МТСК. Работы завершатся сегодня.

Пресс-секретарь Новокузнецкого филиала СГК Лариса Сергеева уточнила, что авария произошла на арендованных компанией внутриквартальных сетях.

«Авария на внутриквартальных сетях, арендованных СГК этим летом. Четыре дома пока без тепла, но до 17 часов сегодня подача возобновится», — прокомментировала Лариса Сергеева.