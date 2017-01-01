Двойные стандарты: Власти наградили Игоря Бутмана золотым знаком «Новокузнецк» и областной медалью

Знаменитому музыканту Игорю Бутману городские власти пожаловали Золотой знак «Новокузнецк». Награду вручили в пятницу, 24 ноября, на фестивале «Джаз у старой крепости».

Напомним, эта награда учреждена менее пяти лет назад. Как говорится в положении, Золотым знаком должны поощрять «граждан Российской Федерации, чья деятельность принесла значимые для города Новокузнецка результаты в экономической, политической, государственной, научно-исследовательской, общественной и иных сферах деятельности».

Несомненно, вклад Игоря Бутмана в мировую музыкальную культуру велик, но как его творчество сказалось на результатах различных сфер деятельности Новокузнецка, непонятно. Может, стоило найти иной способ выразить почтение известному музыканту, но городским властям виднее.

Также в положении о награде говорится, что гражданину, награждённому почетным знаком Золотой знак «Новокузнецк», по решению главы города может вручаться единовременная денежная премия в размере 11 130 (одиннадцать тысяч сто тридцать) рублей, подлежащая обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке.

Вручили Игорю Бутману и областную награду, посвящённую 70-летию Дня шахтёра. На неделе Аман Тулеев назвал жителей Новокузнецкого района, выступающих против нынешней политики собственников угольных разрезов, отморозками, действующими в интересах американцев перед президентскими выборами в России.

В то же время Игорь Бутман не скрывает, что у него двойное гражданство — России и США.

Пожалуй, есть над чем подумать.