Шито-крыто: В Новокузнецке депутатов заподозрили в незаконной регистрации

Новокузнечанка Лола Рутковская обратилась в прокуратуру с жалобой на незаконную регистрацию кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета Евгения Крюкова и Александра Климова.

Прокуратура адресовала письмо горожанки в Муниципальную избирательную комиссию, которая рассмотрела обращение на заседании в пятницу, 24 ноября.

В сообщении избиркома говорится, что список кандидатов в депутаты от «Единой России» выдвинут на заседании местного политсовета-партии, на основании решения которого МИК зарегистрировала кандидатов решением от 19 июля 2016 года.

Решения, принятые на заседании местного политического совета Новокузнецкого местного отделения «Единой России», о выдвижении списка кандидатов в депутаты по одномандатным округам в целом соответствуют законным требованиям.

К моменту рассмотрения на заседании МИК в 15.00 16 июля 2016 г. в Комиссию был представлен список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатным избирательным округам от «Единой России» из 18 человек, в числе которых значатся Евгений Крюков и Александр Климов.

По мнению Лолы Рутковской, все кандидаты, попавшие в этот список, обязательно должны были пройти процедуру внутрипартийных праймериз, однако ни Климов, ни Крюков этого не сделали.

МИК считает, что органы власти не имеют права вмешиваться во внутрипартийную деятельность, а процедура праймериз не регулируется избирательным законодательством.

Поэтому доводы Лолы Рутковской комиссия оставила без удовлетворения.

Накануне мы рассказали, что руководитель МИК Ольга Ершова сложила с себя полномочия.