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Новость от 27 Ноября 2017

Хорошо живут: Педагоги в Кузбассе получают почти 49 тыс. рублей

По информации Росстата, в Кузбассе педагоги и врачи получают свыше 40 тысяч рублей. В целом за 2017 год средняя зарплата в регионе выросла до 31 909 рублей (+7,5%).

Врачи в среднем зарабатывают 44 тыс. рублей, педагоги – 48 650 рублей. Для сравнения, в Москве учителя в среднем зарабатывают свыше 82 тыс. рублей,  а в Кемеровской области  - 27 434 рубля.

Ранее Аман Тулеев анонсировал очередное повышение зарплат бюджетникам.

novokuznetsk.su

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