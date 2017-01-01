Хорошо живут: Педагоги в Кузбассе получают почти 49 тыс. рублей

По информации Росстата, в Кузбассе педагоги и врачи получают свыше 40 тысяч рублей. В целом за 2017 год средняя зарплата в регионе выросла до 31 909 рублей (+7,5%).

Врачи в среднем зарабатывают 44 тыс. рублей, педагоги – 48 650 рублей. Для сравнения, в Москве учителя в среднем зарабатывают свыше 82 тыс. рублей, а в Кемеровской области - 27 434 рубля.

Ранее Аман Тулеев анонсировал очередное повышение зарплат бюджетникам.