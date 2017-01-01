Ему видней: Кудрин назвал бедность жителей «главным позором России»

На этих выходных глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов Алексей Кудрин сделал жёсткое заявление, выступая на Общероссийском гражданском форуме. Он считает, что бедность россиян – это главный позор страны.

«В стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения такой уровень бедности иметь позорно», — передаёт его слова Интерфакс.

Кудрин подчеркнул, что он совместно с другими экспертами разработали несколько предложений по сокращению уровня бедных на треть за пять-шесть лет.

Ранее эксперты Вышей школы экономики подсчитали, что всё больше россиян жалуются на нехватку денег на еду и одежду.