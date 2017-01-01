Замены нет: Конституцию России могут переписать под Путина

На днях главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале заявил, что Владимир Путин рассматривает вариант внесения поправок в Конституцию РФ - в частности планируется изменить срок полномочий или статуса главы государства.

«Владимир Владимирович не собирается уходить в 2024-м году, нужно изменение конфигурации власти и передача основной власти в другой институт от президентского поста. Конституцию России могут переписать уже после президентских выборов 2018 года», — отмечает Венедиктов.

Многие эксперты уверены, что такой вариант развития ситуации вполне возможен. По словам главы Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, ныне действующий президент так или иначе, но останется у власти и после 2024 года.

Но гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт уверен, что Путин ещё даже не задумывался о таких вещах. Его позицию поддерживает и политолог Аббас Галлямов, передаёт Федерал Пресс.

А политолог Александр Шпунт подчёркивает, что Владимир Путин останется у власти, но для этого не потребуется вносить изменения в Конституцию.

Ранее федеральные СМИ сообщили, что на этих президентских выборах главным соперником Путина станет представитель бизнеса.