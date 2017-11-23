Как «Чёрная пятница», но «Белая суббота»: В России предлагают устроить день для распродаж российских товаров

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов поддержал предложение депутатов ЛДПР организовать день для распродаж российских товаров. Такой аналог «Чёрной пятницы» хотят назвать «Белой субботой», сообщает РИА Новости.

При этом чиновник подчеркнул, что инициаторами и организаторами подобной акции должны стать сами производители и ритейлеры.

«Если для этого потребуются и будут приняты дополнительные нормы законодательства, правила, то почему нет. На сегодняшний день я не вижу, что мешало бы организовывать такие акции», – считает замглавы Минпромторга.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить одиноким старикам продавать квартиры.