Дорого болеть: В России исчезнут дешёвые лекарства

Через несколько лет в России могут исчезнуть дешёвые лекарства. Это произойдёт из-за введения обязательной маркировки препаратов в 2019 году. При этом товары дешевле 100 руб. рискуют вовсе исчезнуть с рынка, передаёт слова фармацевтов РБК.

Производители отмечают, что многие предприятия уже имеют внушительные долги по кредитам, а ввод маркировки в 150-300 млн руб. только усугубят ситуацию.