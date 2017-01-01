Дорого болеть: В России исчезнут дешёвые лекарства

Через несколько лет в России могут исчезнуть дешёвые лекарства. Это произойдёт из-за введения обязательной маркировки препаратов в 2019 году. При этом товары дешевле 100 руб. рискуют вовсе исчезнуть с рынка, передаёт слова фармацевтов РБК.
Производители отмечают, что многие предприятия уже имеют внушительные долги по кредитам, а ввод маркировки в 150-300 млн руб. только усугубят ситуацию.
Маркировку лекарств в России начали в феврале 2017 года. К 21 ноября в соответствующей системе зарегистрировались 252 участника рынка, к этой же дате промаркировано 960 тысяч упаковок. Маркировка нужна для борьбы с фальсифицированными и контрафактными препаратами.
Федеральная антимонопольная служба России не прогнозирует рост цен на лекарства в 2018 году. При этом существуют риски увеличения расходов бюджетных средств на закупку препаратов из-за несовершенства Государственного реестра лекарственных средств.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники