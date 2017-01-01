Труднодоступно и грязно: Новокузнечка жалуется на подземные переходы

На сайте «Банк идей» горожанка предложила сделать удобные подземные переходы в Новокузнецке.

«В подземках неудобные пандусы для спуска, нет нормального подъёма для колясок с детьми. Плюс там сделали торговые ларьки, в которых хлам и мусор. В час пик невозможно протиснуться. Мама не может спуститься с коляской, не врезавшись в торговый ларек, стоящий сразу, почти впритык, снизу. Коляску опять же трудно развернуть. Я уж не говорю о инвалидах-колясочниках», — пожаловалась горожанка.

Напомним, в апреле 2015 года городские власти анонсировали реконструкцию четырёх переходов на улице Кирова – у остановок «Сити Молл», «Музей», «Орбита» и «Левый берег». Рабочие заменили крыши и внутреннюю отделку.

Ранее планировалась более масштабная реконструкция переходов. Но в последний момент объём финансирования оказался непосильным.