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ААА

Новость от 27 Ноября 2017

Грозит штраф: В Новокузнецке шахта организовала сброс нефтепродуктов в реку

По информации пресс-службы прокуратуры Кемеровской области, владельцы шахты «Абашевская» (находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», входит в Evraz) на протяжении нескольких лет (2016-17 гг) сливали в местную реку сточные воды.

Теперь за сброс загрязняющих веществ им грозит штраф в размере 80 тыс. руб., передаёт Интерфакс.

"ООО "Шахта "Абашевская" сбрасывало в реку Каменушку через выпуск № 3 без специального разрешения на сброс загрязняющие вещества: нитриты, взвешенные вещества и нефтепродукты, не предусмотренные перечнем загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу", - говорится в сообщении.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы "Евраз": "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская", а также находящиеся на консервации "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".

novokuznetsk.su

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