По информации пресс-службы прокуратуры Кемеровской области, владельцы шахты «Абашевская» (находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», входит в Evraz) на протяжении нескольких лет (2016-17 гг) сливали в местную реку сточные воды.

Теперь за сброс загрязняющих веществ им грозит штраф в размере 80 тыс. руб., передаёт Интерфакс.