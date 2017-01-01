Оптимизма хоть отбавляй: В России потребители стали увереннее

Эксперты Высшей школы экономики отмечают, что к концу 2017 года россияне увеличили свою потребительскую уверенность и всё чаще позитивно оценивают свое материальное.

Уже в 2018 году индекс потребительской уверенности войдет в положительную зону, передаёт газета Известия.

При этом отмечается замедление падения доходов населения и низкая инфляция. Поэтому россияне стали оптимистичнее смотреть в будущее. Экономисты уверены, что стоит ожидать улучшения материального положения населения.

По росту индекса потребительской уверенности Россия уже обогнала Грецию, Италию, Румынию, Венгрию и Хорватию. У роста индекса есть сразу несколько серьезных оснований.

Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что россияне слишком любят отдыхать. По его мнению, чем больше граждане будут работать, тем быстрее они достигнут успеха.