Чтобы быстро развивались: Сразу три сибирских города хотят объединить

По мнению экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, в стране нужно целенаправленно создавать сильные агломерации для быстрого роста экономики.

Он уверен, что сейчас существует 20 точек, где сконцентрирована вся жизнь: это крупные города плюс более мелкие, соседние.

Кудрин предложил создать несколько подобных агломераций, передаёт ВашГород.ру.

«Можно создать несколько агломераций «Томск — Новосибирск — Барнаул» и «Урал и Казань — Самара-Ульяновск», — считает он.

Экс-министр финансов РФ уточнил, что для успешной реализации этого проекта нужно разработать специальные программы по поддержке агломераций. Таким образом, региональная экономика станет развиваться быстрее, а люди будут чувствовать себя увереннее.