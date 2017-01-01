Новокузнечане негодуют: Сквер военной техники оставили без света

Горожане продолжают жаловаться на отсутствие света в сквере военной техники.

«На улице быстро темнеет. А в сквере военной техники местами вообще нет фонарей. Его открыли совсем недавно, а он уже приходит в упадок. Почему не ремонтируют? Около 10 фонарей не работают. Впотьмах гулять приходиться», — пожаловалась горожанка Наталья.

Горожане уже жаловались на отсутствие света в этом сквере. Но с тех пор ситуация только ухудшилась.

Напомним, сквер военной техники был открыт в 2015 году в честь 9 Мая.