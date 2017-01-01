Чей туфля: Прокуратура заставила администрацию взять бесхозные теплосети на учёт

Прокуратура через суд заставила администрацию Новокузнецка взять на баланс тепловые сети в Орджоникидзевском районе.

В течение нескольких лет они были без хозяина.

Прокуратурой Орджоникидзевского района г. Новокузнецка в ходе проверки установлено, что у тепловых сетей водоснабжения, проходящих к домам по ул. Братьев Сизых №№ 14 «Б», 10А, 4Б и ул. 40 лет Победы №№ 4,6,8, 10,12 отсутствует собственник. Многоквартирные дома были построены, но после их ввода эксплуатацию теплосети не были приняты на баланс, право собственности на них не зарегистрировано, в реестре муниципальной собственности они не значатся. Таким образом, они являются бесхозяйными, что может повлечь за собой их неэффективное обслуживание и ненадлежащей эксплуатации.

Результаты проверки послужили основанием для обращения прокурора в суд с исковыми требованиями к Комитету по управлению муниципальным имуществом Новокузнецка.

Орджоникидзевский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал Комитет по управлению муниципальным имуществом принять комплекс мер, необходимых для постановки на учёт бесхозяйных участков тепловых сетей и обратиться в Росреестр для постановки их на учет. Ответчик не согласился и обжаловал решение суда.

Кемеровский областной суд оставил решение суда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

novokuznetsk.su

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