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Новость от 28 Ноября 2017

Кузбасские синоптики рассказали о погоде в последние дни ноября

До конца неделе на территории Кемеровской области ожидаются холода до -28°С и ветер с порывами до 13 м/с. 

Последние дни ноября будут морозными и практически без осадков.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

28.11

-16,-24, по востоку до -28

-8,-13

Юго-западный

3-8, по северу порывы до 13

Переменная облачность, по северу области небольшой снег

29.11

-18,-23,

местами -12,-17

-7,-12

Западный с переходом на северо-восточный

3-8

Без осадков, ночью по северо-востоку в отдельных районах небольшой снег

30.11

-13,-18,

местами до -23

-7,-12

Северо-восточный

3-8

Без осадков

Ранее эксперты предупредили, что этой зимой ожидаются температурные аномалии.

novokuznetsk.su

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