Кузбасские синоптики рассказали о погоде в последние дни ноября

До конца неделе на территории Кемеровской области ожидаются холода до -28°С и ветер с порывами до 13 м/с.

Последние дни ноября будут морозными и практически без осадков.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 28.11 -16,-24, по востоку до -28 -8,-13 Юго-западный 3-8, по северу порывы до 13 Переменная облачность, по северу области небольшой снег 29.11 -18,-23, местами -12,-17 -7,-12 Западный с переходом на северо-восточный 3-8 Без осадков, ночью по северо-востоку в отдельных районах небольшой снег 30.11 -13,-18, местами до -23 -7,-12 Северо-восточный 3-8 Без осадков

Ранее эксперты предупредили, что этой зимой ожидаются температурные аномалии.