Кузбасские синоптики рассказали о погоде в последние дни ноября

До конца неделе на территории Кемеровской области ожидаются холода до -28°С и ветер с порывами до 13 м/с.
Последние дни ноября будут морозными и практически без осадков.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
28.11
-16,-24, по востоку до -28
-8,-13
Юго-западный
3-8, по северу порывы до 13
Переменная облачность, по северу области небольшой снег
29.11
-18,-23,
местами -12,-17
-7,-12
Западный с переходом на северо-восточный
3-8
Без осадков, ночью по северо-востоку в отдельных районах небольшой снег
30.11
-13,-18,
местами до -23
-7,-12
Северо-восточный
3-8
Без осадков
Ранее эксперты предупредили, что этой зимой ожидаются температурные аномалии.
novokuznetsk.su
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