Кому нужны чужие дети

Несколько лет назад судьба Заира Кошкина из Новокузнецка перевернулась.

Ребёнок оказался в детском доме. Но не зря говорят: всё что ни делается – к лучшему. Именно здесь, в «Детском доме-школе №95», мальчишка живёт в нормальных условиях, получает образование, занимается спортом. И главное – у него появилась мечта.

Сироты при живых родителях

Шестнадцатилетний Заир – один из 280 воспитанников этого учреждения. Большинство ребят – школьники, на дошкольном отделении воспитываются 49 детей.

По словам директора «Детского дома-школы №95» Ярослава Неугодникова, чаще всего ребятишки попадают в детские дома и другие сиротские учреждения по вине своих же мам и пап, которых лишили прав. Говоря официальным языком, это дети, оставшиеся без попечения родителей. И только 6-10 процентов – сироты, то есть дети, родители которых умерли.

Были у нас и такие детки. Лет шесть назад пришёл к нам парень, девятиклассник. Рос в благополучной семье, учился в лицее. Но случилась трагедия – мама и папа погибли в автокатастрофе. А родственников ни у того, ни у другого супругов не было. Вот так жизнь их единственного сына в один момент перевернулась, — вспоминает Ярослав Неугодников и добавляет: Но такие случаи единичны.

С тех пор прошло шесть лет. Бывший воспитанник окончил институт. К слову, поступление в вузы выпускников детского дома не такое уж редкое явление.

Правде в глаза

Детский дом № 95 – особенный. В Кузбассе это единственное учреждение такого типа, у которого есть собственная школа. У каждой школьной группы – своё жилое помещение с комнатами для учёбы, отдыха и, разумеется, для проживания. Одну жилую комнату делят двое-трое ребят, иногда четверо, если площадь квадратных метров соответствует нормам СанПиН – с этим здесь строго во всех отношениях.

Взаимоотношения между воспитанниками складываются по-разному. Зачастую, чтобы дети смогли найти общий язык, нужно время. Также как педагогам и воспитателям, чтобы подобрать ключик к тому или иному ребёнку.

Это детский коллектив, и надо смотреть правде в глаза, — говорит руководитель учреждения. — Большинство ребятишек, как я уже сказал, оказываются в детском доме по негативным причинам, соответственно приходят сюда с определённым багажом асоциального опыта, взятого из семьи. Это педагогически запущенные дети. Плюс поступают дети с тяжелейшими диагнозами неврологического характера.

На первых порах многие ребята проявляют агрессию и озлоблённость, причём как к персоналу, так и к воспитанникам.

Плохих детей не бывает

Я всегда говорил и буду говорить: дети хорошие. Плохих детей не бывает, — заявляет Ярослав Неугодников.

По его словам, адаптационный период у новичков детского дома продолжается, как правило, месяц-два. Негативный настрой сменяется позитивным, появляется мотивация к учёбе, проявляется интерес к творчеству, спорту.

Успехи в учёбе у всех разные, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Уже знакомый нам Заир Кошкин обожает математику, а вот английский язык не жалует, говорит, сложный предмет.

В здоровом теле – здоровый дух

Детский дом-школа №95 – то учреждение, где не представляют жизнь без спорта. Только в стенах самого «Дома детства» создано 12 спортивных секций. Здесь вы встретите борцов рукопашного боя, самбо, вольников (вольная борьба – прим.ред.), флорболистов, скалолазов, поклонников чембары (японское фехтование) и фрисби. К услугам прекрасной половины – степ-аэробика. А влюблённым в горы и реки – добро пожаловать в секцию туризма.

Заир Кошкин увлёкся туризмом в 2014 году, тогда он учился в 7-ом классе. Боевое крещение получил в 10-дневном пешем походе в Горную Шорию. Потом был лыжный поход на Катунские утёсы. В июле прошлого года наш юный собеседник вместе с другими ребятами из секции сплавился по реке Бель-Су, а в этом году прошёл сложные пороги реки Песчаной в Алтайском крае.

Конечно, иногда бывает страшно во время сплавов, но это того стоит, — признаётся парень.

Руководитель туристической секции Владислав Гребенщиков гордится успехами своего воспитанника: в 2015-ом году мальчику присвоили третий взрослый разряд по туризму, в этом году Заир стал победителем первенства Новокузнецка по спортивному ориентированию и выполнил второй взрослый разряд.

Для самого Заира это только начало.

Моя мечта — сходить на сплав по реке Она в Хакасии. Она сложнее, чем все реки, которые я проходил, и мне хочется её преодолеть, — делится подросток.

В 2014 году ученики 10-11 классов Детского дома №95 уже проходили Ону.

Действительно, река сложная, интересная. Ей присвоена 4-ая категория сложности. Это «столбовая дорога» водника, настоящий взрослый водный туризм начинается именно с Оны. Она с первого дня берёт туриста в «кулак» и держит в тонусе до окончания сплава, — подтверждает слова воспитанника тренер.

По предположению Владислава Гребенщикова, через пару лет ребята будут готовы преодолеть этот маршрут.

В секции туризма занимаются ребятишки разных возрастов. Костяк команды – это 10 человек, которые регулярно ходят в походы.

Под стать туристам скалолазы. Это ещё одно направление внеурочной деятельности, которое активно развивается в детском доме №95. Условия для этого есть: в помещении детского дома оборудован не просто скалодром, а настоящий боулдеринговый зал. Одновременно в нём могут заниматься 8-10 ребятишек. На сегодня ни в одном образовательном учреждении Кузбасса такого зала нет.

Успехи скалолазов из детского дома №95 – ещё один повод для гордости.

В этом году один из воспитанников стал чемпионом области в своей возрастной группе по скалолазанию, а в прошлом году наши ребята вошли в сборную Кемеровской области по скалолазанию и защищали честь Кузбасса на Всероссийских соревнованиях в Красноярске. Всего в сборную Кузбасса входят семь наших подопечных, — рассказывает руководитель учреждения.

Откуда деньги?

Тот, кто занимается спортом, особенно такими экстремальными видами, как туризм и скалолазание, знает: удовольствие это не из дешёвых. Качественное снаряжение даже для одного человека обойдётся в кругленькую сумму. Откуда деньги у детского дома? К тому же, как говорит Владислав Гребенщиков, снаряжение у его воспитанников такое, о котором ему в их возрасте приходилось только мечтать.

Рюкзаки, обувь, костюмы от дождя и от ветра, катамараны – всё фирменное. Такими катамаранами, какие у нас, не каждая профильная туристическая организация в городе может похвастать, — говорит тренер.

«Детский дом-школа №95» — казённое учреждение, поэтому финансируется из областного бюджета.

Область доводит денежные средства в полном объёме. Я не могу сказать, что нам не дают денег, и мы вынуждены выживать, это было бы абсолютной неправдой. Но в рамках бюджета учреждения, в котором заложены заработная плата, коммунальные платежи, обеспечение одеждой, мебелью, расходы на обеспечение безопасности, нет статьи «а что бы вы хотели этакое». Вот в этом отношении с нами всегда рядом компания ЕВРАЗ, — объясняет Ярослав Неугодников.

Компания полностью обеспечивает туристическую секцию детского дома. Палатки, спальники, катамараны, рюкзаки, средства безопасности — и далее по списку.

Боулдеринговый зал и специальная обувь для занятий в нём, а также расходные материалы — тоже подарок ЕВРАЗа. Причём фонд обуви регулярно обновляется .

Не хлебом единым

С ЕВРАЗ ЗСМК детский дом дружит давно. Это – и финансовая поддержка, и шефская работа. За каждым цехом предприятия закреплён определённый класс. Сотрудники комбината проводят для детей дни рождения, экскурсии, походы в кино, театры, музеи.

Мы вместе ходим в туристические походы, проводим спортивные соревнования. Словом, рука об руку и в радости, и в горе», — говорит Ярослав Неугодников.

Участницы общественной женской организации ЕВРАЗ ЗСМК в свободное время приходят в детский дом, чтобы научить ребятишек готовить, шить, вязать… Но, пожалуй, самое главное, что во время таких уроков дети получают не только новые знания, но и душевную теплоту.