Поставят на поток: В Новокузнецке запустят новый роботизированный завод

Компания «Технезис» планирует запустить летом 2018 года в Новокузнецке завод по производству стройматериалов из золошлаков угольных ТЭЦ.

Руководство компании намерено вложить в производство 2,2 млрд рублей до 2022 года.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Недвижимость», «Технезис» уже договорился, что золошлаки будет забирать с Запсиб ТЭЦ и Кемеровской ГРЭС.

Планируется, что предприятие будет выпускать разные виды кирпича, тротуарную плитку, бордюры, товарный бетон, минеральные порошки для добавления в асфальт, сухие смеси.

Основным преимуществом производимого из золошлаков кирпича, по словам гендиректора, станет его более низкая цена по сравнению с кирпичом, изготавливаемым традиционным способом. Гендиректор компании Евгений Хилус отметил, что уже сейчас имеются потенциальные потребители продукции, которую будет выпускать завод. Он не назвал конкретные компании, но сказал, что "основной потребитель — Новосибирская область".

К настоящему моменту в рамках создания предприятия приобретен имущественный комплекс недостроенного цеха кварцитовых огнеупоров Evraz в Новокузнецке и оборудование, зарегистрировано пять патентов. Предполагается, что будет создано до 120 рабочих мест. Компания рассчитывает стать резидентом создаваемой в Новокузнецке ТОР.

По словам Е.Хилуса, планируется, что в перспективе предприятие будет перерабатывать наряду с золошлаковыми и другие виды отходов, в том числе отходы вскрышных отвалов и металлургических производств. С увеличением видов перерабатываемых отходов планируется докупать оборудование и расширять производство.

Также в перспективе планируется практически полностью роботизировать предприятие.

"Это будет производство со штрих-кодированием для учета и отгрузки произведенной продукции, где практически безлюдные технологии будут", — пояснил гендиректор.

По данным аналитический системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "НПК "Технезис" зарегистрировано в ноябре 2016 года с основным видом деятельности "обработка и утилизация неопасных отходов".

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 27 ноября 2017 года, 100%-ным собственником компании является Юрий Андреевич Байченко, который также имеет долю в ООО "Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов" (КВОиТ, г.Калтан, Кемеровская область, с июня 2017 года в отношении завода введена процедура наблюдения). По неофициальным данным, Ю.А.Байченко является родственником одного из акционеров ОАО "Новокузнецкий вагоностроительный завод" (с февраля 2017 года находится в процедуре конкурсного производства, с марта 2017 года — в стадии ликвидации) — Юрия Юрьевича Байченко. В отношении последнего с марта 2017 года введена процедура реализации имущества.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Ю.А.Байченко также является 100%-ным собственником ООО "Управляющая компания "Технезис", которое зарегистрированной в ту же дату и по тому же адресу, что и ООО "НПК "Технезис". ООО "УК "Технезис" специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления.

novokuznetsk.su

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