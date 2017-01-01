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Новость от 28 Ноября 2017

Лучше там не жить: Названы самые криминальные регионы России

По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, за десять месяцев 2017 года самыми криминальными регионами России стали Республика Тыва, Забайкалье, Бурятия, Сахалин и Амурская область. Об этом он рассказал в канале ведомства в Telegram.

При этом он отметил, что максимальное количество преступлений регистрируется в Москве. Но уровень преступности оценивается не только по этому параметру, учитывается численность населения региона.

Безопаснее всего жить в Тульской и Белгородской областях.

Напомним, по итогам первого полугодия 2017-го, Кузбасс оказался в лидерах по числу преступлений.

novokuznetsk.su

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