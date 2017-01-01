Будут вежливыми: Власти Новокузнецка стремятся улучшить качество обслуживания пассажиров

В Новокузнецке стартовал конкурс на звание «Лучшего кондуктора», передаёт пресс-служба УТиС. Таким образом, городские власти стремятся повысить культуру обслуживания пассажиров и улучшить качество предоставляемых услуг.

До 25 декабря работа кондукторов в частных маршрутках и в муниципальном транспорте будет находиться под пристальным вниманием конкурсной комиссии. Станут учитывать не только его поведение, но и внешний вид, а также знание правил провоза багажа.

Оценить качество работы кондукторов смогут и сами пассажиры. Для этого нужно позвонить по телефонам 46-58-00, 74-03-35, 74-01-95, либо отправив сообщение на электронную почту press_utis@mail.ru, с указанием личных данных кондуктора и номер автобуса.

Отметим, новокузнечане неоднократно жаловались на хамство кондукторов и водителей. Ранее представители компании «АвтоЛайн» объявили о работе «горячей линии» в целях оперативного рассмотрения обращений пассажиров.