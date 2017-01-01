Выживаем на копейки: Кузбассовцам не хватает зарплаты даже на основные траты

Специалисты HeadHunter провели опрос и выяснили, что более 45% кузбассовцев вынуждены выживать – денег не хватает даже на основные траты.

Ещё 38% с трудом дотягивают до зарплаты и только 4% считают свою зарплату достойной, при этом лишь 17% зарабатывают достаточно, чтобы покрыть все расходы.

Комфорте всего живётся сотрудникам в профессиональной области добычи сырья, а работникам в сфере «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Рабочий персонал» приходиться искать подработку.