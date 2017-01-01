За развитие города: успешных новокузнечан наградили медалями

Накануне в администрации Новокузнецка были вручены медали и почетные грамоты горожанам – руководителям предприятий, работающим на благо города, а также талантливым детям.

За большой вклад в развитие культуры города, высокий профессионализм и в связи с юбилеем медалью «За добросовестный труд на благо города» была удостоена президент благотворительного фонда «Современное искусство Сибири» Ольга Галыгина. Одним из её последних проектов стала грандиозная выставка «100 художников Сибири» и издание одноименного альбома-справочника.

Также глава города Сергей Кузнецов вручил «Золотой знак «Новокузнецк» за большой вклад в социально-экономическое развитие города, высокий профессионализм и в связи с 25-летием компании «ЛОТУС» генеральному директору Константину Дубровскому.

С 3 по 7 ноября в Екатеринбурге прошел IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности, активное участие, в котором принял и Детский технопарк Центра «Меридиан» города Новокузнецка.

Его учащиеся вошли в состав команды ЕВРАЗа. Бороться за победу участникам предстояло в семи компетенциях. За медали соревновались 300 молодых рабочих. Ребята из Детского технопарка Центра «Меридиан» впервые, в составе команды, показали свое мастерство в компетенции «Электромонтаж 12+» и заняли почетное второе место. Воспитанники Центра – Кирилл Сторчевой и Руслан Фалин, а также инженер детского технопарка – Василий Сергеев получили благодарственные письма главы города Новокузнецка.

А за активное участие в развитии детского технического творчества и победу в IV Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности почетной грамотой был награжден директор Центра детского (технического) творчества «Меридиан» Олег Попов.