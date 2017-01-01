Пойдём на улицу: В Новокузнецке открылся самый большой каток в Кузбассе

Накануне в Новокузнецке на стадионе «Металлург» открылся самый большой каток в Кузбассе. Горожанам теперь есть где разогнаться — ширина дорожки достигает 12 м., а длина 400 м.

«Первыми лёд испытали наши юные хоккеисты и талантливые воспитанники отделения фигурного катания городской школы. Нареканий по качеству льда от таких профессионалов не было», — прокомментировал открытие катка мэр Сергей Кузнецов.

Для удобства горожан на стадионе будет работать прокат и заточка коньков, а также тёплая раздевалка и уютное кафе. А чтобы было веселее кататься, будет работать музыкальное сопровождение.

В общей сложности этой зимой в Новокузнецке заработает 39 катков, уточнил Сергей Кузнецов.

Напомним, в прошлом году городские власти пытались открыть самый большой в Кузбассе бесплатный каток. Но эта попытка была неудачной.