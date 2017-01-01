Готовятся к слиянию: Кто спасёт «Магнит» от финансовых проблем

Этой осенью стало известно о финансовых проблемах крупнейшей торговой сети в России «Магнит». Мы уже писали о снижении чистой прибыли из-за непланомерной политики руководства компании и о грядущих массовых сокращениях.

Чтобы избежать усугубления ситуации, Советом директоров было принято решение взять деньги у генерального директора сети Сергея Галицкого. На развитие «Магнита» он выделит 44 млрд рублей под 0,26% годовых. Вернуть долг нужно до 1 марта 2018 года, передаёт retail.ru.

По официальной версии, деньги нужны для расширения торговой сети и на развитие программы вертикальной интеграции бизнеса. Но некоторые эксперты уверены, что «Магнит» готовится к крупной сделке по слиянию.

Ранее компания Lavreno Limited, структура Галицкого, продала свои акции «Магнита» за 43,9 млрд рублей.