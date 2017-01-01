Кадры, которые изменили мир: в Междуреченске откроется фотовыставка мирового уровня

1 декабря в Междуреченском ДК «Распадский» откроется фотовыставка мирового уровня «Гран-при по-русски.

Жители Кузбасса смогут увидеть фотографии российских и советских лауреатов World Press Photo 1955–2015.

Всего на стендах представят 149 фотографий, ставших отражением своего времени.

На снимках — первый выход человека в открытый космос, спортивные победы, портреты уникальных личностей, практически все памятные события нашей страны за последние полвека. Проект представят лауреаты премии World Press Photo Василий Прудников, Игорь Гаврилов и Александр Лыскин.

Открытие намечено на 13:00, 1 декабря в ДК «Распадский». Выставка продлится до 15 декабря. Время работы: с 10-00 до 18-00. Вход бесплатный.

В Междуреченске выставку в рамках проекта «Поколение М» представляют: ЕВРАЗ, Распадская угольная компания, МТС, администрация Междуреченска.