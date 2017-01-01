Кузнецов обошёл Ройзмана в рейтинге мэров

Опубликован очередной рейтинг глав региональных столиц и крупных финансово-промышленных центров России за октябрь-ноябрь 2017 года.
Деятельность мэров оценили специалисты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.
По данным свежего рейтинга, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов оказался на 76-м месте, что на одну позицию ниже, чем в сентябре. Однако мэр нашего города оказался выше на одну строку, чем мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Мэр Кемерова Илья Середюк оказался на 32-й позиции (+ 2 пункта), мэр Новосибирска Анатолий Локоть — сохранил за собой 66-ю строчку.
Всего в рейтинг включены главы 88-ми городов.
"Понятие «мэр» не имеет единого значения в различных субъектах России (как и в стране в целом). Под «мэрами» в исследовании понимаются избранные населением главы городов либо, при их отсутствии, те из руководителей, в официальной должности которых содержится определение «мэр». Муниципалитеты, для которых не подходят оба эти варианта, в рейтинге представляют руководители городских администраций (основываясь на изначальном значении слова «мэр»)", - пояснили авторы исследования.
novokuznetsk.su
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