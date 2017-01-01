Кузнецов обошёл Ройзмана в рейтинге мэров

Опубликован очередной рейтинг глав региональных столиц и крупных финансово-промышленных центров России за октябрь-ноябрь 2017 года.

Деятельность мэров оценили специалисты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

По данным свежего рейтинга, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов оказался на 76-м месте, что на одну позицию ниже, чем в сентябре. Однако мэр нашего города оказался выше на одну строку, чем мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Мэр Кемерова Илья Середюк оказался на 32-й позиции (+ 2 пункта), мэр Новосибирска Анатолий Локоть — сохранил за собой 66-ю строчку.