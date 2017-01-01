Удар по репутации: Как личные проблемы олигарха Щукина отразились на жизни новокузнечан

Уже больше года заместители губернатора и бизнесмен Александр Щукин находятся под следствием по подозрению в вымогательстве акций разреза «Инской». Этот громкий процесс заметно отразился не только на самочувствии областной администрации (началась кадровая чехарда, а репутация губернатора пошатнулась), но и на жизни рядовых жителей Новокузнецка.

Напомним, в ноябре 2016 года вице-губернаторов Кузбасса Алексея Иванова и Александра Данильченко, главу регионального управления СК РФ Сергея Калинкина и его подчиненных, а также олигарха Александра Щукина и его доверенное лицо — Геннадия Вернигора обвинили в вымогательстве акций на 1 млрд.

По решению суда Калинкин и Вернигор заключены под стражу и сейчас находятся в СИЗО, остальные — под домашним арестом. За время следствия выяснилось, что Александр Щукин ещё давал взятки генералу Сергею Калинкину «за общее покровительство». Речь идёт о двух автомобилях BMW X5 общей стоимостью 10 млн руб.

Жизнь до и после

Сам бизнесмен активно сотрудничает со следствием, судя по всему, надеясь выпутаться из этого дела с наименьшими потерями. Но уже в ноябре этого года стало известно, что всем фигурантам продлили арест до февраля 2018 года.

Несмотря на все достижения и внушительные доходы (в рейтинге богатейших бизнесменов России в апреле 2016 года он занимал 195 место с доходом $0,4 млрд), олигарх сейчас вынужден жить в небольшой квартире в Краснообске под Новосибирском, в которой он прописан.

Напомним, Александр Щукин родился и вырос в Кузбассе ( 26 ноября 1950 года в Осинниках). Окончил Московский горный институт. Сначала работал на шахте «Капитальная-2», где был проходчиком. В 1999 году стал акционером холдинга «Сибуглемет», через несколько лет уже был его вице-президентом. В августе 2010 года за 598 млн рублей купил все акции «Кузнецкой молочной компании», через год – компанию «Центрпродсервис», а в начале 2015 года строительную компанию «Южкузбасстрой». В феврале 2016 открыл рыбный завод в городе.

Его имя даже хотели внести в электронную энциклопедию «400 знаменитых новокузнечан», но скандал вокруг «Инского» разреза перечеркнул многие планы.

Несбывшиеся надежды

После ареста у Александра Щукина начались проблемы с бизнесом и его партнёрами. В январе 2017 года стало известно, что его счета и имущество были арестованы — около 533 миллионов рублей. Ареста имущества бизнесмена добился его бывший деловой партнёр Руслан Ростовцев.

А уже в апреле олигарх заявил, что уходит из бизнеса, и теперь будет жить на пенсию в 16 тыс. рублей.

Массовое закрытие магазинов

Через несколько месяцев стало известно, что компания «Центрпродсервис» (ЦПС), которая принадлежала Щукину, закрывает магазины своих розничных сетей на юге Кузбасса.

Если в начале 2017 года их было более 40, то сейчас их почти не осталось. Стали массово закрываться магазины торговой сети «Ближний», магазины «Универсам» и «Европейские продукты».

На их место пришли новые торговые сети «Мария-ра» и «Магнит», которые за этот год значительно расширили своё присутствие в городе.

Спорткомплекса так и нет

Из-за личных проблем олигарха, жители Новокузнецка остались без спорткомплекса в Орджоникидзевском районе. В сентябре 2016 года компания Щукина успела взять землю в аренду, где хотели возвести новое здание. Но после его ареста всё сошло на нет.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов признался, что силами местной администрации невозможно построить новый спорткомплекс.

«Вы знаете, я вам скажу честно. Он [спорткомплекс — SU] там должен был быть уже в этом году. Он был бы уже, но у нас одного человека увезли в Новосибирск. А без него ничего не решается. Будем ждать его возращения», — рассказал мэр.

Долгострой всё ещё стоит

Не успел олигарх и достроить многоэтажки за ТРЦ «Комета». Ещё до ареста строительная компания «Южкузбасстрой» (которая отвечала за возведение домов в микрорайоне «Новый город») обанкротилась. Фирма-наследница, собственником которой тоже был бизнесмен Щукин, отстраивать квартал не торопилась.

Но в январе этого года, уже после ареста Щукина, мэр Сергей Кузнецов всё же обещал достроить многоэтажки за ТРЦ к 2018 году. Но пока никаких подвижек нет.

До сих пор неизвестно, когда решится судьба Александра Щукина. Процесс сильно затягивается. Следователи уже который месяц не могут допросить Амана Тулеева из-за его болезни. Поэтому судебные тяжбы могут тянуться ещё несколько лет.