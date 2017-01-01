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Новость от 29 Ноября 2017

Видеоитоги «Битвы интерьеров-III» от компании «Обнови обои»

В ноябре в “Обнови обои” наградили победителей и финалистов уже третьего по счету интернет-конкурса «Битва интерьеров».

С июля по октябрь этого года покупатели могли сфотографировать получившийся интерьер со свежепоклеенными обоями и выставить свою работу на конкурс для голосования посетителями сайта компании. За призы организаторов боролись в этот раз 64 работы.

  

  

Партнёрами конкурса выступили: отечественные обойные фабрики «Палитра» и «АС Палитра», цифровые панно ID WALL, фабрика цифровой печати «Divino Decor». Постоянный интернет-партнер конкурса – сайт ВашГород.ру

  

В этот раз подводить итоги было особенно нелегко, потому что буквально в каждой работе была своя изюминка, то, за что, как минимум, стоит отметить авторов. По итогам голосования посетителей сайта и работы жюри, было решено наградить 22 интерьера.

Желаем удачи будущим участникам «Битвы интерьеров» и тем, кто собирается обновлять своё пространство в наступающем году!

Впереди – новые идеи, новое вдохновение и новая «Битва интерьеров» – площадка на сайте, на которой можно поделиться своими интерьерными находками!

Загляните в «Обнови обои» на ул. Кирова, 7, ул. Тольятти, 26 и пр. Курако, 24 – мы всегда рады поделиться с вами безграничными возможностями, которые дают настенные покрытия в любом интерьере!

«Обнови обои» — легко, ярко, для жизни!

Подробнее на сайте: www.obnovi-oboi.ru,
ВКонтакте: https://vk.com/obnovi_oboi,
В Инстаграм: https://www.instagram.com/obnovi_oboi/

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