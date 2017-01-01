Видеоитоги «Битвы интерьеров-III» от компании «Обнови обои»

В ноябре в “Обнови обои” наградили победителей и финалистов уже третьего по счету интернет-конкурса «Битва интерьеров».

С июля по октябрь этого года покупатели могли сфотографировать получившийся интерьер со свежепоклеенными обоями и выставить свою работу на конкурс для голосования посетителями сайта компании. За призы организаторов боролись в этот раз 64 работы.

Партнёрами конкурса выступили: отечественные обойные фабрики «Палитра» и «АС Палитра», цифровые панно ID WALL, фабрика цифровой печати «Divino Decor». Постоянный интернет-партнер конкурса – сайт ВашГород.ру

В этот раз подводить итоги было особенно нелегко, потому что буквально в каждой работе была своя изюминка, то, за что, как минимум, стоит отметить авторов. По итогам голосования посетителей сайта и работы жюри, было решено наградить 22 интерьера.