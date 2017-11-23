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Новость от 28 Ноября 2017

Боремся с коррупцией: болтунов-чиновников поощрят рублем и запретят увольнять с работы

В Правительстве придумали новый способ борьбы с коррупцией. Представители Федерального министерства труда и соцзащиты предложили простимулировать чиновников, чтобы они активней рассказывали о своих коллегах-коррупционерах. За эту помощь авторы идеи хотят платить определенную сумму денег (до 15% от суммы предотвращенного ущерба)  и гарантировать защиту от увольнения со службы минимум в течение трех лет.

Чтобы защитить права «болтунов» необходима полная конфиденциальность и бесплатная помощь юриста,  уточняет Московский Комсомолец.

Многие эксперты поддерживают эту инициативу, но они опасаются, что данные меры создадут крайне негативную обстановку в рабочих коллективах.

novokuznetsk.su

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