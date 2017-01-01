Нет культуры у россиян: Новогодние каникулы хотят отменить

Уже который раз в России предлагают отменить каникулы в честь Нового года. По мнению профессора кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елены Варшавской, просто необходимо сократить праздники в начале года.

Длинные выходные негативно отражаются на экономике страны в целом и мешают рядовым россиянам достичь успеха на работе. Вдобавок, у россиян отсутствует культура празднования, уверена профессор.

«Учитывая, что у многих отсутствует культура проведения этих дней, длинные выходные превращаются не понятно во что. И по экономике праздники конечно, ударяют», - передаёт её слова ura.news.

Елена Варшавская отметила, что ни в одной стране мира нет таких длинных новогодних праздников.

Напомним, сократить или вовсе отменить новогодние праздники неоднократно предлагал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее глава Роструда заявил, что россияне слишком много отдыхают. Он посоветовал сотрудникам больше времени уделять работе.