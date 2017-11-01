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Новость от 28 Ноября 2017

Много не бывает: Путин установил новый праздник

Уже через несколько дней россияне станут отмечать новый праздник – День добровольца. Это постановление подписано президентом Владимиром Путиным и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Этот праздник начнут отмечать 5 декабря, передаёт Аргументы недели.

Установить ещё один праздник решили в соответствии с одной из резолюций Генассамблеи ООН.

Напомним, многие россияне с нетерпением ждут длинные выходные в честь Нового года.

novokuznetsk.su

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