Много не бывает: Путин установил новый праздник

Уже через несколько дней россияне станут отмечать новый праздник – День добровольца. Это постановление подписано президентом Владимиром Путиным и опубликовано на официальном портале правовой информации.
Этот праздник начнут отмечать 5 декабря, передаёт Аргументы недели.
Установить ещё один праздник решили в соответствии с одной из резолюций Генассамблеи ООН.
Напомним, многие россияне с нетерпением ждут длинные выходные в честь Нового года.
novokuznetsk.su
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