Долги душат: Россельхозбанк банкротит предприятие в Новокузнецке

В суде рассматривается дело о банкротстве ОАО «Новокузнецкметаллургмонтаж» (НКММ). Заявление было подано представителями АО «Россельхозбанка», передаёт Коммерсант-Сибирь. Заседание по этому вопросу намечено на 20 декабря.

Согласно материалам суда, задолженность, послужившая основанием для обращения банка в суд, возникла у НКММ как у поручителя по кредитному договору от 1 августа 2016 года, основным заемщиком по которому является ЗАО «Кузнецкмонтажстройдетали».

В свою очередь в этой компании была введена процедура банкротства — наблюдение — в сентябре 2017 года по заявлению НКММ.

В 2015-2016 годах выручка ОАО «Новокузнецкметаллургмонтаж» сократилась на 60,8% — с 343 до 134,4 млн руб.. Чистая прибыль сократилась в десять раз — до 21 тыс. руб.

novokuznetsk.su

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