Губа не треснет: Чиновница с окладом 3,9 млн рублей в год пожаловалась на низкую зарплату

На днях вице-мэр Омска Инна Парыгина обратила внимание на низкие зарплаты чиновников. Она подчеркнула, что любой госслужащий несёт не только большую нагрузку на работе, но и колоссальную ответственность, а при этом зарплаты остаются на низком уровне.

«Я хочу сказать, что чиновников мало в администрации города, и зарплата у нас маленькая», — передаёт её слова РБК.

Как отмечает издание, в 2016 году Инна Парыгина стала второй по уровню доходов среди глав департаментов и вице-мэров администрации Омска. Её доход за год достиг 3,86 млн руб., в 2015-ом — 3,1 млн руб.

Она даже подозревалась в мошенничестве. В 2009 году в отношении её завели уголовное дело, но в итоге оно развалилось из-за отсутствия доказательств.

Ранее Алексей Кудрин предложил создать новое министерство для чиновников.