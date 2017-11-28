Нуждающихся в разы меньше: Минфин хочет лишить многих россиян социальной поддержки

Минфин предложил сократить число получателей социальной поддержки из бюджета, заявил глава ведомства Антон Силуанов на форуме финансового университета.



При этом выплаты тем, кто действительно нуждается в помощи, увеличат, добавил он.

«У нас большое количество получателей: семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся значительно меньше. Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять», — рассказал Силуанов.

Эти предложения, по его словам, уже обсуждаются в правительстве.

По мнению главы Минфина, подобная реформа подстегнет рост потребительского спроса и благосостояния граждан, которые не могут позволить себе «те или иные услуги и товары».

Силуанов подчеркнул, что увеличение расходов на социальное обеспечение без реформ в этой отрасли вызовет кризис в российской экономике, передаёт РИА Новости.