Путин поможет матерям: Россиянкам начнут платить за рождение первого ребёнка

Накануне президент Владимир Путин сделал важное заявление – государство будет платить матери за рождение первого ребёнка.

Доплата в размере прожиточного минимума будет полагаться детям до полутора лет. Первые деньги планируется начать выплачивать уже в 2018 году, передаёт РИА Новости.

Президент Владимир Путин предложил с января 2018 года ввести доплаты для детей до полутора лет.

«В среднем выплаты будут на уровне 10 тысяч в 2018 году, в 19-м году — 10836 рублей, в 20-м году — 11143 рубля. При этом будет учитываться положение семьи, а это значит, что выплата будет адресной», — подчеркнул президент.

Таким образом Правительство рассчитывает простимулировать активней рожать в демократический кризис и поддержать незащищённые семьи. На эти цели будет дополнительно выделено свыше 144 млрд рублей за ближайшие три года.