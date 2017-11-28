Тулеева не услышали: Депутаты Новокузнецка простили Евразу десятки миллионов налогов

Накануне на заседании горсовета депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в постановление о земельном налоге в Новокузнецке.

Как пишет Кузпресс, голосование по этому вопросу прошло поимённо. Против проголосовали только депутаты ЛДПР.

Суть изменений в том, что в следующем году два предприятия Евраза — шахта Абашевская и «Евразруда» -благодаря налоговой льготе заплатят в городской бюджет на 93 млн рублей меньше по земельному налогу.

Глава Новокузнецка объяснил, что такая мера принята потому, что шахта Абашевская не работает, а у собственников есть затраты на содержание, например, водоотлива, который спасает Орджоникидзевский район от потопа. А сокращения на «Евразруде» глава объяснил «приведением экономики в соответствие».

Депутаты дружно, кроме четырёх элдэпээровцев, проголосовали за, что удивительно. Ведь совсем недавно губернатор Аман Тулеев на бюджетном послании обвинял собственников крупных предприятий в снижении кадастровой стоимости земли, а значит, поступления налогов.

Добавим, в начале 2016 года депутаты горосовета Новокузнецка приняли мораторий на налоговые льготы в городе на три года с 2016 по 2018.