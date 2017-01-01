В поисках тепла: Власти Новокузнецка решают проблему с отоплением домов на Ильинке

Накануне в городской администрации прошло заседание рабочей группы по вопросу теплоснабжения квартала №24 Новоильинского района. Именно этот микрорайон нуждается в дополнительной тепловой мощности, покрыть которую ТЭЦ ЗСМК не может по техническим причинам.

В итоге из нескольких домов, введённых в эксплуатацию, здесь заселены и подключены к теплоснабжению только три. Пока решается этот важный вопрос, простаивает более 28 тыс. кв. м жилой площади.

Специалисты-тепловики говорили о необходимости включения уже построенной, но пока ещё не введенной в эксплуатацию газовой котельной. Если её внедрить в систему ТЭЦ ЗСМК, то новый микрорайон получит 5,4 Гкал тепловой энергии. Этого недостаточно для полного решения данного вопроса, но ситуацию улучшит.