Опубликован рейтинг качества жизни в городах РФ: В Новокузнецке плохо с образованием, а жители мечтают уехать

На днях Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал итоги исследований качества жизни в крупных и средних российских городах в 2017 году. В список лидеров попали Тюмень, Грозный и Казань. При этом в десятку лучших попал и Кемерово.
По мнению россиян, хуже всего живётся в Волгограде, Тольятти и Астрахани.
Новокузнецк расположился на 23 месте из 37. У нашего города индекс на уровне 62 из 100. Специалисты отметили, что у нас сильны «миграционные настроения». Другими словами, многие горожане стремятся покинуть город. Также существуют проблемы с образованием.
Исследование основывалось на мнении населения относительно положения дел в их городах по различным темам: качество медобслуживания, дороги и работа ГИБДД, культура и образование, ЖКХ, оценка работы городских властей, миграционные настроения. Индекс для каждого города рассчитывался по шкале от 0 до 100. На их основании по той же шкале рассчитан общий, интегральный Индекс качества жизни.
Ранее новокузнечане рассказали, почему они бегут из города
novokuznetsk.su
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