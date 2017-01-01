Опубликован рейтинг качества жизни в городах РФ: В Новокузнецке плохо с образованием, а жители мечтают уехать

На днях Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал итоги исследований качества жизни в крупных и средних российских городах в 2017 году. В список лидеров попали Тюмень, Грозный и Казань. При этом в десятку лучших попал и Кемерово.

По мнению россиян, хуже всего живётся в Волгограде, Тольятти и Астрахани.

Новокузнецк расположился на 23 месте из 37. У нашего города индекс на уровне 62 из 100. Специалисты отметили, что у нас сильны «миграционные настроения». Другими словами, многие горожане стремятся покинуть город. Также существуют проблемы с образованием.