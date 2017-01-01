Ходить невозможно: Губернатор Орлова нашла грязь в Париже

«То ли дело Владимир — чистота и ухоженность! Просто глаз радуется!» — ответил в шутливой форме на слова Орловой пользователь под ником Каспер.Привидение (@vnf_m). Комментаторы тоже отреагировали на пост в Twitter. «Не понимаете Вы ничего — это памятники архитектурного ансамбля и ландшафтного дизайна старинного города Владимира, строжайше охраняются скрепным государством. А Париж — город человеческих низменных страстей и буржуазных урбанистических излишеств. Нам есть чем гордиться!.. Владимир — город-„праздник“. И вообще, пора его переименовать во Владимир Владимирович… Каждый парижанин мечтает увидеть Владимир и умереть», — пишут пользователи в Интернете.