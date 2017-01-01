Это важно: Новокузнечане смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

Любой желающий сможет провериться и пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Эта акция пройдёт в Новокузнецке 1 декабря с 7.30 до 13.00 в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Если вы хотите сделать этот тест, то вас ждут в филиале ГБУЗ КО Областной Центр-СПИД (ул. Горьковская, 14).

Помимо этого врачи проведут всем желающим дотестовое/послетестовое консультирование и раздадут тематическую информационно-образовательную литературу (буклеты, листовки и т.д.). в рамках «Дня открытых дверей».

Напомним, Кемеровская область который год входит в список регионов, где стремительно распространяется ВИЧ (на 100 тысяч населения зарегистрировано 144,93 случая новых заражений, это 3,9 тыс. инфицированных).